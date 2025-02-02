Sırbistan'da Yeni Otoyol Açıldı

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BELGRAD, 2 Şubat (Xinhua) -- Sırbistan'daki Lajkovac-Valjevo otoyolunda giden araçlar, 1 Şubat 2025.

Çinli Shandong Hi-Speed Group tarafından inşa edilen Lajkovac-Valjevo otoyolu, cumartesi günü resmen açıldı. Bu açılışla birlikte otoyolun tamamı hizmete girmiş oldu.

Saatte 100 kilometre hız kapasitesine sahip 18,3 kilometre uzunluğundaki otoyol, Sırbistan'ın orta-batı bölgesindeki Valjevo ve Lajkovac kentlerini birbirine bağlıyor. Pazar günü trafiğe açılan otoyolun trafik sıkışıklığını hafifletmesi ve Sırbistan'ın ulaşım ağını daha da geliştirmesi bekleniyor. (Fotoğraf: Wang Wei/Xinhua)