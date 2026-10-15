Sırbistan, Hırvatistan'a seçim müdahalesi gerekçesiyle protesto notası gönderdi - Son Dakika
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Sırbistan, Hırvatistan'a seçim müdahalesi gerekçesiyle protesto notası gönderdi

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Sırbistan Dışişleri Bakanlığı, iç siyasi işlere ve seçim kampanyasına müdahale gerekçesiyle Hırvatistan'a protesto notası gönderdi. Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, suçlamayı reddederek 'tam bir saçmalık' dedi; Sırbistan'da erken genel seçim 25 Ekim'de yapılacak.

Sırbistan, ülkenin iç siyasi işlerine ve seçim kampanyasına müdahale ettiği gerekçesiyle Hırvatistan'a protesto notası gönderdi.

Sırbistan ulusal basınında, diplomatik kaynaklara dayandırılan haberlere göre, Sırbistan Dışişleri Bakanlığı dün Hırvatistan'a protesto notası iletti.

Notada, seçim süreçlerini dışarıdan etkileme girişimlerinin ve Hırvat medyasının Sırbistan'daki siyasi duruma ilişkin bazı haberlerinin "kabul edilemez" olduğu belirtildi.

Sırbistan'daki siyasi gelişmelerin, Hırvat medyasında tek taraflı aktarıldığı ve bölgesel istikrarla ilişkilendirildiği öne sürülen notada, bu durumdan endişe duyulduğu, söz konusu yaklaşımın karşılıklı güvene ve iyi komşuluk ilişkilerine katkı sağlamadığı ifade edildi.

Sırbistan Cumhurbaşkanlığı görevinden istifa eden ve erken genel seçimde başbakan adayı olan Aleksandar Vucic, katıldığı bir televizyon programında, Hırvatistan'ın Sırbistan'daki seçim sürecine "en açık şekilde" müdahale ettiğini öne sürdü.

Vucic, Sırbistan'ın bu tür dış etkilere karşı tutumunun resmi kayıtlara geçmesinin önemli olduğunu kaydetti.

Hırvatistan Başbakanı Plenkovic, Vucic'in açıklamalarını "tam bir saçmalık" olarak nitelendirdi

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen AB Liderler Zirvesi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkesinin Sırbistan'daki seçimlere müdahale ettiği yönündeki suçlamaları reddederek, bu iddiaları "tam bir saçmalık" olarak nitelendirdi.

Plenkovic, Sırbistan'ın Hırvatistan'a verdiği ve kendisini şaşırttığını söylediği protesto notasına da değinerek, ilgili seçim sürecine müdahalede bulunmadıklarını ifade etti.

Hırvatistan'da medyanın özgür olduğunu aktaran Plenkovic, "İnsanlar istediklerini ve düşündüklerini yazıyor. Sırbistan'ın kendi seçim kampanyası var, onlar kendileriyle, kendi vatandaşlarıyla ilgilensinler. Hırvatistan buna karışmıyor, bu bizim konumuz da değil." dedi.

Sırbistan'da erken genel seçim 25 Ekim'de yapılacak.

Kaynak: AA
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