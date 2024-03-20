Sırbistan'ın Niş kentinde bulunan Konstantin Veliki Havalimanı genişletme çalışmaları başladı

Diyarbakır'da kuvvetli sağanak ve kar yağışı bekleniyor

Diyarbakır merkez ve kentin doğu kesimlerinde yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak ve kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Diyarbakır'da kuvvetli yağmur ve sağanak, Kulp ilçesinde ise yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı beklendiği belirtildi. Vatandaşlardan ani su baskını, sel, ulaşımda aksamalar ve çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.