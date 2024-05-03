BELGRAD, 3 Mayıs (Xinhua) -- Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki parlamento binasında düzenlenen yemin töreni sırasında milli marş için ayağa kalkan yeni Sırp hükümetinin bakanları, 2 Mayıs 2024.
Sırbistan parlamentosu Perşembe günü Başbakan Milos Vucevic liderliğinde ülkenin yeni hükümetini seçti. Maliye Bakanı Sinisa Mali'nin birinci başbakan yardımcısı olduğu Vucevic hükümeti, 250 üyesi bulunan parlamentoda 152 oy aldıktan sonra yemin ederek göreve başladı. (Fotoğraf: Predrag Milosavljevic/Xinhua)
Son Dakika › Güncel › Sırbistan'ın yeni hükümeti yemin ederek göreve başladı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?