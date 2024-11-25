Sırbistan Meclisi\'nde Kavga: Kazaya Tepkiler

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Sırbistan'ın kuzeyindeki Novi Sad'da bulunan tren istasyonunda 15 kişinin ölümüne yol açan 1 Kasım'daki kaza nedeniyle Sırbistan Ulusal Meclisinde muhalefet ile iktidar milletvekilleri arasında kavga çıktı.

Meclis Başkanı Ana Brnabic'in yönettiği ve 2025 yılı bütçesinin konuşulduğu Meclis oturumunda Başbakan Milos Vucevic ve bakanların salona girmesinin ardından muhalefet milletvekilleri, tren istasyonundaki kazaya ilişkin, "Elleriniz kanlı" ve "Yolsuzluk öldürür" yazılı pankartlar açtı.

İktidardaki milletvekillerinin de "Sarı çete, yolsuzluk ve hırsızlık sizin ikinci adınız" pankartı açması üzerine iki grup arasında sözlü tartışma başladı.

Sözlü tartışma sonrası itiş kakış yaşandı ve milletvekilleri birbirlerine su fırlattı.

Brnabic'in oturuma ara vermesiyle televizyon yayını kesildi.

Yerel medyada yer alan haberlerde, milletvekillerinin verilen ara esnasında da kavgalarını sürdürdüğü bildirildi. Brnabic ve diğer milletvekillerinin araya girmesiyle tartışmanın sonlandığı bilgisi paylaşıldı.

Novi Sad Tren İstasyonu'ndaki beton sundurmanın çökmesi sonucu 15 kişi ölmüştü

Novi Sad'da 1 Kasım'daki kazada 15 kişi hayatını kaybetmiş, ağır yaralı kurtulan 2 kişinin hayati tehlikesinin devam ettiği açıklanmıştı.

Sırbistan'daki ölümlü kaza sonrası İnşaat, Ulaşım ve Altyapı Bakanı Goran Vesic ile İç ve Dış Ticaret Bakanı Tomislav Momirovic istifa etmişti.

Savcılık soruşturması sonrası aralarında İnşaat, Ulaşım ve Altyapı Bakanı Vesic'in de bulunduğu 11 kişi gözaltına alınmıştı.

Tren istasyonunda 2021'de yapılan onarım çalışmalarında ihmal şüphesi dile getirilirken polisin olaya ilişkin 71 kişiyi sorguladığı belirtilmişti.

5 Kasım'daki olaylı protesto

Yaşananlara tepki gösterenler, ilk olarak başkent Belgrad'da toplanmış, arkasından 5 Kasım'da Novi Sad'da binlerce kişinin katılımıyla gösteri düzenlenmişti.

Novi Sad'daki gösteriler sırasında bir grup göstericinin kamu binalarına kırmızı boya ile yazı yazması ve girmeye çalışması üzerine polis, göz yaşartıcı gazla müdahale etmiş, 8 kişiyi gözaltına almıştı.

Bu arada muhalefetin de destek verdiği tepki protestoları, Belgrad ve Novi Sad'da belirli aralıklarla düzenlenmeye devam ediyor.