Şirinyer Pazar Yeri, Buca Metrosu çalışmaları nedeniyle taşındıktan sonra yeniden kuruluyor - Son Dakika
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Şirinyer Pazar Yeri, Buca Metrosu çalışmaları nedeniyle taşındıktan sonra yeniden kuruluyor

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Buca Metrosu çalışmaları sebebiyle Şirinyer Pazar Yeri, eski Şirinyer Sahası'na taşınmıştı. Ancak çözülen sorunlar sonucunda pazar tezgahlarının dağıtımı yapıldı ve pazarın açılmasının önünde engel kalmadı. Başkan Duman, kura çekimine katılan pazarcı esnafına teşekkür etti.

11.07.2024 11:49  Güncelleme: 12:00
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(İZMİR) - Buca Metrosu çalışmaları nedeniyle eski Şirinyer Sahası'na taşınan Şirinyer Pazar Yeri, 14 Temmuz Pazar günü itibarıyla yeniden kuruluyor. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, kura çekimine hassasiyetle katılan pazar esnafına teşekkür etti.

Bucalıların yıllardır beklediği Buca Metrosu çalışmaları sebebiyle hemen yanında bulunan 13 bin metrekarelik alana taşınan Şirinyer Pazar Yeri, dün çekilen kuraların ardından 14 Temmuz Pazar gününden itibaren yeniden çarşamba ve pazar günleri olmak üzere haftanın iki günü kurulacak.

Başkan Duman geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, pazar tezgahlarının belirlenmesi için gerçekleştirilen kura çekimi sırasında karışıklık çıkması üzerine kura çekiminin iptal edildiğini belirterek "Ne yazık ki iki üç tane çığırtkan, devlet memuruna görevini yaptırmadı, masaları dağıttı. Onların yüzünden pazar kuramıyoruz. Biz hazırız, kura çekmeyi bekliyoruz. Onları bekliyoruz" demiş ve pazarın kurulamayacağını söylemişti.

Öte yandan; çözülen sorunun ardından pazar tezgahlarının dağıtımı yapılırken pazarın açılmasının önünde engel kalmadı.

Başkan Duman, esnafa teşekkür etti

Belediye Başkanı Görkem Duman, kura çekimine hassasiyet ile katılan tüm pazarcı esnafına teşekkür ederek, "Kıymetli Bucalılar, bundan sonra Şirinyer Pazar Yerimiz her çarşamba ve pazar günü hizmet vermeye devam edecektir" dedi.

Metro çalışmaları nedeniyle taşındı

Buca'da devam eden metro çalışmaları nedeniyle Şirinyer'de kurulan pazar yeri, eski Şirinyer Sahası olarak bilinen 13 bin metrekarelik alana taşınırken yeni pazar alanında tezgah ölçüleri ve sayısı eski alan ile aynı tutuldu.

Kaynak: ANKA

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