Şirket, İyidere Çay Fabrikası Satın Alımıyla Kapasitesini Üç Katına Çıkaracak

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, şirketin İyidere Çay Fabrikası'nı satın almasıyla üretim kapasitesinin 3 katına çıkacağı belirtildi. Bu kapsamda, gıda ve içecek sektöründe büyüme potansiyeli dikkate alınarak tahsisli sermaye artırımına karar verildi.

Sermaye artırımı ile fabrikanın işletme sermayesi ihtiyacının giderilmesi, teknoloji yenileme yatırımlarının finansmanı ve hammadde tedarik finansmanının karşılanması amaçlanıyor. Toplam satış hasılatı 500.000.000 TL olacak şekilde, Borsa İstanbul prosedürüne göre belirlenecek fiyatla tahsisli sermaye artışı gerçekleştirilecek.

Mevcut ortakların rüçhan hakları kısıtlanarak, 240.000.000 TL olan çıkarılmış sermaye, kayıtlı sermaye tavanı dahilinde artırılacak. Yeni payların 370.000.000 TL'lik kısmı Pasifik Holding A.Ş.'ye, 130.000.000 TL'lik kısmı Abdülkerim Fırat'a tahsisli olarak satılacak. İhraç belgesinin onayı için SPK'ya başvurulacak.