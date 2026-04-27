Şirket, İyidere Çay Fabrikası Satın Alımıyla Kapasitesini Üç Katına Çıkaracak
Şirket, İyidere Çay Fabrikası Satın Alımıyla Kapasitesini Üç Katına Çıkaracak

27.04.2026 19:29
Şirket, stratejik büyüme hedefi doğrultusunda İyidere Çay Fabrikası'nı satın alarak üretim kapasitesini üç katına çıkarmayı ve tahsisli sermaye artırımı ile yatırımları finanse etmeyi planlıyor.

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, şirketin İyidere Çay Fabrikası'nı satın almasıyla üretim kapasitesinin 3 katına çıkacağı belirtildi. Bu kapsamda, gıda ve içecek sektöründe büyüme potansiyeli dikkate alınarak tahsisli sermaye artırımına karar verildi.

Sermaye artırımı ile fabrikanın işletme sermayesi ihtiyacının giderilmesi, teknoloji yenileme yatırımlarının finansmanı ve hammadde tedarik finansmanının karşılanması amaçlanıyor. Toplam satış hasılatı 500.000.000 TL olacak şekilde, Borsa İstanbul prosedürüne göre belirlenecek fiyatla tahsisli sermaye artışı gerçekleştirilecek.

Mevcut ortakların rüçhan hakları kısıtlanarak, 240.000.000 TL olan çıkarılmış sermaye, kayıtlı sermaye tavanı dahilinde artırılacak. Yeni payların 370.000.000 TL'lik kısmı Pasifik Holding A.Ş.'ye, 130.000.000 TL'lik kısmı Abdülkerim Fırat'a tahsisli olarak satılacak. İhraç belgesinin onayı için SPK'ya başvurulacak.

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2026 19:40:19.
