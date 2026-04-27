Şirket Kurma ve Büyüme Süreçlerinde Dijitalleşme Hızlanıyor

27.04.2026 18:09
Türkiye'de açıklanan vergi indirimleri ve teşvikler, girişimcilik ekosisteminde yeni bir dönem başlatırken, dijital servislerin stratejik önemi artıyor. Jestiyon Kurucu Ortağı Arın Dağ, yabancı yatırımcı ilgisinin güçleneceğini ve dijital altyapıların yatırım kararlarında belirleyici olacağını vurguluyor.

Türkiye Yüzyılı Yatırım İçin Güçlü Merkez Programı kapsamında açıklanan vergi indirimleri ve teşvikler, girişimcilik ve yatırım ekosisteminde yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Jestiyon Kurucu Ortağı Arın Dağ, dijital servislerin stratejik öneminin artacağını ve yabancı yatırımcıların Türkiye'ye ilgisinin güçleneceğini belirtiyor. Yeni düzenlemelerle şirket kurma ve büyüme süreçlerinin hızlanması, güçlü dijital altyapıların ise yatırım kararlarında belirleyici olması bekleniyor.

Dağ, güvenli ve mevzuata uyumlu sistemlere duyulan ihtiyacın arttığını ifade ederek, şirket kuruluş sürecini uçtan uca dijitalleştiren platformların ekosistemde belirleyici rol üstleneceğini söyledi. Jestiyon'un geliştirdiği JestyLine ile 6 ülkenin şirket operasyonları tek platform üzerinden yönetilebiliyor. Program; gelir-gider takibi, banka entegrasyonu, akıllı fiş okuma ve yurt dışı muhasebe yönetimi gibi özellikler sunuyor. Dağ, teknoloji tabanlı iş ortaklarının önümüzdeki dönemde daha kritik rol üstleneceğini vurguladı.

Mantar ararken top mermisi buldu, 20 metre taşıdı Mantar ararken top mermisi buldu, 20 metre taşıdı
Galatasaray’dan üst üste olay yaratacak paylaşımlar Galatasaray'dan üst üste olay yaratacak paylaşımlar
Almanya’da film gibi soygun: 850 bin Euro’luk vurguna 10 dakika yetti Almanya'da film gibi soygun: 850 bin Euro'luk vurguna 10 dakika yetti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü
Galatasaray penaltı kazandı, Ederson kırmızı kart gördü Galatasaray penaltı kazandı, Ederson kırmızı kart gördü
Derbiye damga vuran anlar Penaltı kaçtı, Kerem Aktürkoğlu yıkıldı Derbiye damga vuran anlar! Penaltı kaçtı, Kerem Aktürkoğlu yıkıldı

18:16
Pakistan, Afganistan’a topçu atışlarıyla vurmaya başladı
Pakistan, Afganistan'a topçu atışlarıyla vurmaya başladı
18:03
6 aylık hamile eşini öldüren sanığa verilen indirimli cezayı Yargıtay yine bozdu
6 aylık hamile eşini öldüren sanığa verilen indirimli cezayı Yargıtay yine bozdu
17:22
İşte Gülistan Doku’nun kaybolmadan önceki son görüntüleri
İşte Gülistan Doku'nun kaybolmadan önceki son görüntüleri
16:59
Yüzyılın Konut Projesi’nde kura süreci tamamlandı İstanbul’a 100 bin konut
Yüzyılın Konut Projesi'nde kura süreci tamamlandı! İstanbul'a 100 bin konut
16:07
Arakçi ile görüşen Putin’den net mesaj: İran ile bölgedeki diğer ülkelerin çıkarına olan her şeyi yapacağız
Arakçi ile görüşen Putin'den net mesaj: İran ile bölgedeki diğer ülkelerin çıkarına olan her şeyi yapacağız
15:56
21 yaşındaki gencin acı sonu: Cenaze namazı araçtan indirilmeden kılındı
21 yaşındaki gencin acı sonu: Cenaze namazı araçtan indirilmeden kılındı
