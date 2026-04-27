Şirket Kurma ve Büyüme Süreçlerinde Dijitalleşme Hızlanıyor

Türkiye Yüzyılı Yatırım İçin Güçlü Merkez Programı kapsamında açıklanan vergi indirimleri ve teşvikler, girişimcilik ve yatırım ekosisteminde yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Jestiyon Kurucu Ortağı Arın Dağ, dijital servislerin stratejik öneminin artacağını ve yabancı yatırımcıların Türkiye'ye ilgisinin güçleneceğini belirtiyor. Yeni düzenlemelerle şirket kurma ve büyüme süreçlerinin hızlanması, güçlü dijital altyapıların ise yatırım kararlarında belirleyici olması bekleniyor.

Dağ, güvenli ve mevzuata uyumlu sistemlere duyulan ihtiyacın arttığını ifade ederek, şirket kuruluş sürecini uçtan uca dijitalleştiren platformların ekosistemde belirleyici rol üstleneceğini söyledi. Jestiyon'un geliştirdiği JestyLine ile 6 ülkenin şirket operasyonları tek platform üzerinden yönetilebiliyor. Program; gelir-gider takibi, banka entegrasyonu, akıllı fiş okuma ve yurt dışı muhasebe yönetimi gibi özellikler sunuyor. Dağ, teknoloji tabanlı iş ortaklarının önümüzdeki dönemde daha kritik rol üstleneceğini vurguladı.