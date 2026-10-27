Şirketler üzerinden kara para aklama soruşturmasında 15 şüpheliden 3'ü tutuklandı - Son Dakika
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Şirketler üzerinden kara para aklama soruşturmasında 15 şüpheliden 3'ü tutuklandı

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İstanbul'da şirketler aracılığıyla kara para aklama iddiasına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 15 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Diğer şüphelilere adli kontrol uygulanırken bir şüpheli serbest bırakıldı.

İstanbul'da, yurt içinde ve dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklandığı iddialarına ilişkin gözaltına alınan 15 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yurt içinde ve dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklanmasına yönelik işlemler yapıldığı, bu paranın yatırım sözleşmelerine uygun kullanılmadığı ve suç gelirlerine yasal görünüm kazandırıldığı iddialarına ilişkin soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan, Sofu Altınbaş'ın da aralarında olduğu 15 şüphelinin sulh ceza hakimliğindeki sorguları tamamlandı.

Hakimlik, savcılığın talebi doğrultusunda Sofu Altınbaş, Ramazan Argün ve İbrahim Avcı'nın tutuklanmasına karar verdi.

Zanlılar Eyüp Birgün, Oktay Özkan, Erhan Naci İşözen, Mehmet Aygün ile Temel Aygün hakkında "konutu terk etmeme", Seyfettin Tayfun Kahyaoğlu, Eyüp Ensar Saral, Hulki Şavkin, Turgut Alkan, Kenan Malkoç ve Selami Cengiz hakkında ise "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.

Şüpheli Serkan Korkutata ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Alman vatandaşı K.P. ve M.B'nin yurt içinde ve dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirildiği iddiası üzerine soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.

Açıklamada müştekilerin, "80 milyon avro tutarında sözleşme düzenlendiği", "100 milyon avroluk havale işlemi gerçekleştirildiği", "1 milyar avroluk fonun kamu gücü ve nüfuzu kullanılarak kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vadedildiği" ve "1,5 milyon avro tutarında tekne satışı yapıldığı" yönünde iddialarda bulundukları ifade edilmişti.

TBMM 28. Dönem Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkındaki iddiaların ayrı değerlendirilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yönlendirileceği ve soruşturma işlemlerinin devam edeceği açıklanmıştı.

Soruşturma kapsamında Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artuner, Murat Ağırel, Caner Baş, Cihan Durak, Zekai Erdem, Cihat Salman, Selim Daşdemir, Özgür Bölükbaşı, Bayram Özata, Zekeriya Yasemin, Mehmet Ali Aslan, Sadullah Ergün ve Emir Sarıgül tutuklanmış, Cemil Vasken Barın ile Uğur Kurtulan ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamındaki bir diğer operasyonda yakalanan Çağlar Sezgin, Cihan Tunç ve Ümit İlker Avcı tutuklanmış, Beşir Ömer Demir ve Atakan Eren hakkında "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.

Kaynak: AA
İstanbul3. SayfaGüncelSon Dakika

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