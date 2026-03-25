Şırnak-Hakkari Yolu Çığ Nedeniyle Kapandı

Şırnak- Hakkari kara yolu, çığ düşmesi sonucu ulaşıma kapandı.
Olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü Beytüşşebap ilçesinde Suvari Kutra Geçidi bölgesine çığ düştü.
İhbar üzerine bölgeye, karayolları ve İlçe Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.
Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayda, ekiplerce yolun ulaşıma açılması, mahsur kalan araçların kurtarılması için çalışma başlatıldı.
