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Şırnak kara yolunda mahsur kalan 25 araç ile şarampole kayan kamyonet kurtarıldı - Son Dakika
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Şırnak kara yolunda mahsur kalan 25 araç ile şarampole kayan kamyonet kurtarıldı

Şırnak kara yolunda mahsur kalan 25 araç ile şarampole kayan kamyonet kurtarıldı

Siirt-Şırnak kara yolu Meşindağı Geçidi mevkisinde yoğun kar ve tipi nedeniyle 25 araç yolda kaldı; 1 kamyonet de kontrolden çıkarak şarampole kaydı. Karayolları Bölge Müdürlüğü ile jandarmanın çalışması sonucunda 25 araç ile yoldan çıkan kamyonet kurtarıldı. Bölgede kar temizleme çalışmaları devam ederken, sürücüler kar lastiği ve zincir takmaları konusunda uyarıldı.

04.02.2024 16:39
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Şırnak kara yolunda mahsur kalan 25 araç ile şarampole kayan kamyonet, ekiplerin çalışması ile kurtarıldı.

Siirt-Şırnak kara yolu Meşindağı Geçidi mevkisinde yoğun kar ve tipi nedeniyle 25 araç yolda kaldı; 1 kamyonet de kontrolden çıkarak şarampole kaydı. 25 araç ile yoldan çıkan kamyonet, Karayolları Bölge Müdürlüğü ile jandarmanın çalışması ile kurtarıldı. Bölgede kar temizleme çalışmaları sürürken, yetkililer sürücüleri kar lastiği ve zincir takmaları konusunda uyardı. (DHA)

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Şırnak kara yolunda mahsur kalan 25 araç ile şarampole kayan kamyonet kurtarıldı - Son Dakika
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