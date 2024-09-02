Şırnak kırsalında PKK'ya ait mühimmat deposu imha edildi - Son Dakika
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Şırnak kırsalında PKK'ya ait mühimmat deposu imha edildi

Şırnak kırsalında PKK\'ya ait mühimmat deposu imha edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak kırsalında düzenlenen 'Gürz-12 Operasyonu'nda PKK'lı teröristlerin mühimmat depoladığı mağaranın imha edildiğini açıkladı. Operasyonda çok sayıda silah ve patlayıcı madde ele geçirildi.

02.09.2024 10:27
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İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak kırsalında düzenlenen 'Gürz-12 Operasyonu'nda PKK'lı teröristlerin mühimmat depoladığı mağaranın imha edildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, bölücü terör örgütüne yönelik Şırnak kırsalında yer alan Cudi Dağı bölgesinde 'Gürz-12 Operasyonu' düzenlendiğini belirtti. Buna göre; teröristlerin mühimmat deposu olarak kullandığı bir mağaranın tespit edilmesi sonucu 753 el bombası, 11 piyade tüfeği, 5 keskin nişancı tüfeği, 3 roketatar, 2 makineli tüfek, 1 havan, 2 kilogram patlayıcı madde ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Terör örgütünün lojistik amaçlı kullanmak ve eylem yapmak için hazırladığı mağara, imha edildi.

Operasyonları gerçekleştiren jandarmayı tebrik eden Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden şehir içinde de kırsalda da operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek" dedi.

Kaynak: DHA

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