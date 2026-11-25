Şırnak'ın Silopi ilçesinde, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Aile Destek Merkezi (ADEM 1) eğitmenleri tarafından farkındalık videosu hazırlandı.

Silopi ADEM 1'de görev yapan kadın eğitmenler, kadına yönelik şiddete dikkat çekmek ve toplumsal duyarlılık oluşturmak amacıyla kamera karşısına geçti. Hazırlanan videoda her biri farklı bir mesaj paylaşan eğitmenler, şiddetin hiçbir şekilde meşrulaştırılamayacağını vurgulayarak, kadınların güvenli, eşit ve özgür bir yaşam hakkına sahip olduğunu belirtti.

Eğitmenlerin videoda paylaştığı mesajlarda, "Hiçbir kadın şiddet görmek zorunda değil. Güçlü kadın, güvenli toplumun temelidir. Şiddetin bahanesi olmaz. Ve bir ses yükseldi Veda Hutbesi'nden: 'Kadınlar size Allah'ın emanetidir.' Sevgi korkutmaz, şiddet yaşatmaz. Kadına yönelik şiddet insanlığa ihanettir. Kadınlarımız annemiz, çocuğumuz, sevdiğimiz ve eve ekmek getiren emekçilerimizdir. Her kadın güvenli bir yaşamı hak eder. Kadına yönelik şiddete karşı sessiz kalmıyoruz. Kadınların güven içinde, eşit ve özgür bir yaşam sürmesi için hep birlikte mücadele ediyoruz. Şiddete karşı birlikteyiz, kadınların yanındayız" ifadelerine yer verildi.

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak),