Şırnak'ta 1 Kilogram Skunk Ele Geçirildi - Son Dakika
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Şırnak'ta 1 Kilogram Skunk Ele Geçirildi

23.06.2026 23:47
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Şırnak'ta bir araçta yapılan aramada 1 kilogram skunk bulundu, sürücü tutuklandı.

Şırnak'ta bir araçta 1 kilogram skunk ele geçirildi, araç sürücüsü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda Şırnak-Cizre kara yolundaki Sanayi Arama Noktası'nda gerçekleştirdiği denetimlerde şüphe üzerine durdurulan araçta narkotik köpeği "Cessi"nin de katılımıyla arama yapıldı.

Aramada, aracın bölmelerine gizlenmiş 2 parça halinde 1 kilogram skunk ele geçirildi, olayla ilişkin araç sürücüsü Y.G. gözaltına alındı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Uyuşturucu, 3. Sayfa, Güvenlik, Şırnak, Güncel, Yaşam, Suç, Son Dakika

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