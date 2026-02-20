Şırnak'ta 1000 fidan toprakla buluşturuldu

ŞIRNAK'ta, Cudi Dağı eteklerinde düzenlenen ağaçlandırma etkinliğinde 1000 fidan toprakla buluşturuldu.

İl Sağlık Müdürlüğü öncülüğünde, Şehit Jandarma Yüzbaşı Mustafa Erdal Tüneli bölgesinde 'Daha Yeşil Bir Şırnak İçin Biz de Varız' sloganıyla ağaçlandırma programı düzenlendi. Etkinliğe Vali Birol Ekici, İl Sağlık Müdürü Vekili Dt. Nurullah Alkış ile çok sayıda sağlık personeli katıldı. Sağlık çalışanları, beyaz önlüklerini bu kez doğa için giyerek Cudi Dağı eteklerinde fidan dikti. Yoğun katılımla gerçekleştirilen programda çevre bilinci ve iklim değişikliğiyle mücadeleye dikkat çekildi.

'BUGÜNE KADAR 144 BİN FİDAN DİKİLDİ'

Programda konuşan Vali Birol Ekici, Türkiye genelinde iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında kapsamlı ağaçlandırma çalışmaları yürütüldüğünü belirtti. Ekici, Cumhurbaşkanının liderliğinde ve Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda bugüne kadar çok sayıda fidanın toprakla buluşturulduğunu söyledi. Şırnak'ta ise bugüne kadar 144 bin fidan dikildiğini ifade eden Ekici, Cudi Dağı eteklerindeki etkinlikte 1000 fidanın daha toprakla buluşturulduğunu kaydetti. Vali Ekici, Türkiye genelinde orman varlığının yaklaşık yüzde 30 seviyesinde olduğunu, Şırnak'ta ise bu oranın yüzde 44'e ulaştığını belirtti. Mevcut orman alanlarının korunması ve niteliğinin artırılması için çalışmaların sürdürüleceğini vurguladı. Etkinlik, fidan dikiminin ardından çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi. Yetkililer, kentte önümüzdeki süreçte de benzer ağaçlandırma çalışmalarının devam edeceğini bildirdi.

