Şırnak'ta 12 asker için gıyabi cenaze namazı kılındı - Son Dakika
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Şırnak'ta 12 asker için gıyabi cenaze namazı kılındı

Şırnak\'ta 12 asker için gıyabi cenaze namazı kılındı
09.07.2025 14:58
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Kilit Harekatı bölgesindeki bir mağarada yapılan arama- tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan 12 asker için Şırnak'ta gıyabi cenaze namazı kılındı, mevlit okutuldu.

PENÇE-Kilit Harekatı bölgesindeki bir mağarada yapılan arama- tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan 12 asker için Şırnak'ta gıyabi cenaze namazı kılındı, mevlit okutuldu.

HAK İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) İl Başkanlığı öncülüğünde, Geylani Camii'nde düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından mevlit okundu, şehitler için dualar edildi. Öğle namazının ardından şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı, lokma dağıtıldı.

Geylani Camii önünde düzenlenen basın açıklamasında konuşan HAK-İŞ Konfederasyonu İl Başkanı Nevzat Usal, teröre karşı mücadelede devletimizin ve kahraman güvenlik güçlerinin yanlarında olduklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, milletimizin birlik ve beraberliğine kasteden, huzur ve güvenliğimizi hedef alan her türlü terör eylemini şiddetle kınıyoruz. Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde meydana gelen elim olayda şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimizin acısı, yüreğimizi bir kez daha derinden yaralamıştır. Bugün burada, vatan uğruna toprağa düşen aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anmak; onların kutsal emanetlerine sahip çıkmak için toplanmış bulunuyoruz. HAK-İŞ teşkilatı olarak, bu anlamlı duruşumuzu yalnızca sözle değil, tüm Türkiye genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen anma programlarıyla da güçlü biçimde ortaya koyuyoruz. 81 ilde örgütlü olduğumuz kamu iş yerlerinde gerçekleştirilen bu anlamlı etkinliklerle, milletçe kenetlendiğimizi ve şehitlerimizin aziz hatırasına sahip çıktığımızı bir kez daha tüm dünyaya haykırıyoruz. Bizler, bu topraklarda özgür ve onurlu bir şekilde yaşıyorsak, bunu canını gözünü kırpmadan feda eden kahramanlarımıza borçluyuz. Onların emanetleri, bize bırakılmış kutsal bir sorumluluktur. Bu sorumluluğu taşımanın bilinciyle, ülkemizin huzuru ve geleceği için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. HAK-İŞ olarak, Türkiye'nin dört bir yanındaki teşkilatlarımızla birlikte, barış, kardeşlik, adalet ve demokrasi temelinde büyüyen bir Türkiye'nin inşasında üzerimize düşen her görevi yerine getirmeye devam edeceğiz. Teröre karşı mücadelede devletimizin ve kahraman güvenlik güçlerimizin yanındayız. Bu vesileyle; başta Pençe-Kilit Harekatı şehitlerimiz olmak üzere, orman yangınlarıyla mücadelede şehit düşen orman emekçilerine, iş kazalarında ve meslek hastalıkları sonucu hayatını kaybeden emekçi kardeşlerimize Yüce Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyoruz."

Kaynak: DHA

Güvenlik, Güncel, Şırnak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şırnak'ta 12 asker için gıyabi cenaze namazı kılındı - Son Dakika

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