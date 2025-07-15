ŞIRNAK'TA 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ DUALARLA ANILDI - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

ŞIRNAK'TA 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ DUALARLA ANILDI

15.07.2025 15:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

1) ŞIRNAK'TA 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ DUALARLA ANILDIŞIRNAK'ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

1) ŞIRNAK'TA 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ DUALARLA ANILDI

ŞIRNAK'ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

15 Temmuz 2016'da FETÖ Terör Örgütü'nün Türkiye'nin milli birlik ve beraberliğini hedef alan hain darbe girişiminin 9'uncu yılında, Şırnak'ta çeşitli programlar düzenlendi. 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'ndaki Şehitlik Anıtı önündeki törene Vali Birol Ekici, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, 23'üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Rıfat Dönel, İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebi ile çok sayıda vatandaş katıldı. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından İl Müftüsü Orhan Örnek'in Kur'an-ı Kerim tilavetiyle ve dualarla şehitler anıldı. Protokol üyeleri ve vatandaşlar, şehitlik anıtına karanfiller karanfil bıraktı.

Anma etkinlikleri Cumhuriyet Meydanı'nda açılan özel bir sergiyle devam etti. Öğrencilerin 15 Temmuz temalı çizdiği resimler, meydanda sergilendi. Sergi büyük ilgi gördü. Ulu Cami'de de mevlit programı gerçekleştirildi. Şehitlerin ruhuna ithafen okunan mevlit ve yapılan dualar, camiyi dolduran vatandaşları duygulandırdı. Mevlit programının ardından cami çıkışında limonata ve lokum ikram edildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Demokrasi, 15 Temmuz, Güncel, Şırnak, Son Dakika

Son Dakika Güncel ŞIRNAK'TA 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ DUALARLA ANILDI - Son Dakika

Bitcoin piyasa değeriyle dünyanın en büyük beşinci varlığı oldu Bitcoin piyasa değeriyle dünyanın en büyük beşinci varlığı oldu
Muzaffer Nine biriktirdiği parayı teslim etti, Erdoğan hemen talimat verdi Muzaffer Nine biriktirdiği parayı teslim etti, Erdoğan hemen talimat verdi
Fenerbahçe’nin hedefi iki dünya yıldızını da aynı uçakla İstanbul’a indirmek Fenerbahçe'nin hedefi iki dünya yıldızını da aynı uçakla İstanbul'a indirmek
Scottie Wilbekin: Orada oynamak isterim Scottie Wilbekin: Orada oynamak isterim
Trump, Putin’e 50 gün süre verdi: Anlaşma sağlanamazsa, Rusya’ya ağır yaptırımlar uygulayacağız Trump, Putin'e 50 gün süre verdi: Anlaşma sağlanamazsa, Rusya'ya ağır yaptırımlar uygulayacağız
Youssef En-Neysri yeni görüntüsüyle şaşırttı Youssef En-Neysri yeni görüntüsüyle şaşırttı
Ankara’da otobüs alev aldı: Yolcular panik yaşadı Ankara'da otobüs alev aldı: Yolcular panik yaşadı
Fenerbahçe’nin Yeni Transferi Abdou Aziz Fall’ın Portekiz kampına gidememe sebebi belli oldu Fenerbahçe'nin Yeni Transferi Abdou Aziz Fall'ın Portekiz kampına gidememe sebebi belli oldu
Bir zamanların efsane forveti Andy Carroll, 6. Lig takımına imza attı Bir zamanların efsane forveti Andy Carroll, 6. Lig takımına imza attı
Napoli’den Osimhen için yeni hamle Galatasaray’dan bakın ne istediler Napoli'den Osimhen için yeni hamle! Galatasaray'dan bakın ne istediler
ABD Başkanı Trump: En yüksek seviyeli silahları, Patriotları NATO’ya göndereceğim ABD Başkanı Trump: En yüksek seviyeli silahları, Patriotları NATO'ya göndereceğim

14:55
Beylikdüzü’nde Kimyasal Zehirlenme
Beylikdüzü'nde Kimyasal Zehirlenme
13:35
“LGS’den pis koku geliyor“ sözleri Bakan Tekin’i çok kızdırdı
"LGS'den pis koku geliyor" sözleri Bakan Tekin'i çok kızdırdı
12:45
FETÖ’ye darbe indiren operasyonun detayları
FETÖ'ye darbe indiren operasyonun detayları
10:03
Darbe girişiminin seyrini değiştiren şehit Ömer Halisdemir’in kanı şehadet noktasında korunuyor
Darbe girişiminin seyrini değiştiren şehit Ömer Halisdemir'in kanı şehadet noktasında korunuyor
20:36
TFF formalarda değişiklik yapıyor
TFF formalarda değişiklik yapıyor
20:32
Resmen açıkladılar: Dusan Tadic’e dev bir teklif yaptık
Resmen açıkladılar: Dusan Tadic'e dev bir teklif yaptık
20:26
Kartalkaya faciasında yeni görüntüler Otel müdürü ardına bakmadan kaçmış
Kartalkaya faciasında yeni görüntüler! Otel müdürü ardına bakmadan kaçmış
20:12
15 Temmuz etkinliklerinde “Atatürk fotoğrafları yasaklandı“ iddiasına yalanlama
15 Temmuz etkinliklerinde "Atatürk fotoğrafları yasaklandı" iddiasına yalanlama
19:41
Vahşice katledilen Ayşe Tokyaz’ın ikizi: Kardeşimin cesedi tanınmayacak haldeydi
Vahşice katledilen Ayşe Tokyaz'ın ikizi: Kardeşimin cesedi tanınmayacak haldeydi
19:17
ABD’de bakımevinde yangın: 9 ölü, 30 yaralı
ABD'de bakımevinde yangın: 9 ölü, 30 yaralı
19:15
Kartalkaya yangını duruşmasında şok eden gerçek ortaya çıktı
Kartalkaya yangını duruşmasında şok eden gerçek ortaya çıktı
19:13
Tırın dorsesi otomobillerin üzerine düştü: 5 ölü, 1 yaralı
Tırın dorsesi otomobillerin üzerine düştü: 5 ölü, 1 yaralı
19:07
ChatGPT Ethereum’un 4.000 dolara ulaşacağı tarihi hesapladı
ChatGPT Ethereum'un 4.000 dolara ulaşacağı tarihi hesapladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2025 15:39:41. #7.13#
SON DAKİKA: ŞIRNAK'TA 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ DUALARLA ANILDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.