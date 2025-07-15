1) ŞIRNAK'TA 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ DUALARLA ANILDI

ŞIRNAK'ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

15 Temmuz 2016'da FETÖ Terör Örgütü'nün Türkiye'nin milli birlik ve beraberliğini hedef alan hain darbe girişiminin 9'uncu yılında, Şırnak'ta çeşitli programlar düzenlendi. 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'ndaki Şehitlik Anıtı önündeki törene Vali Birol Ekici, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, 23'üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Rıfat Dönel, İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebi ile çok sayıda vatandaş katıldı. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından İl Müftüsü Orhan Örnek'in Kur'an-ı Kerim tilavetiyle ve dualarla şehitler anıldı. Protokol üyeleri ve vatandaşlar, şehitlik anıtına karanfiller karanfil bıraktı.

Anma etkinlikleri Cumhuriyet Meydanı'nda açılan özel bir sergiyle devam etti. Öğrencilerin 15 Temmuz temalı çizdiği resimler, meydanda sergilendi. Sergi büyük ilgi gördü. Ulu Cami'de de mevlit programı gerçekleştirildi. Şehitlerin ruhuna ithafen okunan mevlit ve yapılan dualar, camiyi dolduran vatandaşları duygulandırdı. Mevlit programının ardından cami çıkışında limonata ve lokum ikram edildi.