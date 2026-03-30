Şırnak'ta 24 Afgan Göçmen Yakalandı

Şırnak'ta yasa dışı yollarla yurda giren Afganistan uyruklu 24 kişi yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 3 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Uludere İlçe Jandarma Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi.
Afganistan uyruklu 24 düzensiz göçmeni Andaç köyü kırsalında yakalayan ekipler, göçmenlerin kaçak geçişlerini organize ettikleri iddiasıyla 9 şüpheliden 3'ünü gözaltına aldı.
6 şüphelinin de yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.
Zanlılar, işlemlerin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine bağlı Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
