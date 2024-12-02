Şırnak\'ta 3 Çocuğa Başarıyla Müdahale

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Şırnak'ta soluk ve yemek borusuna cisim kaçan 3 çocuk, Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesinde gerçekleştirilen müdahale ile sağlığına kavuştu.

Kentte 16 Kasım'da soluk borusuna nar tanesi kaçan 3 yaşındaki Maşallah A, 25 Kasım'da kolye ucu yutan 2,5 yaşındaki Asaf K. ve 26 Kasım'da anahtarlık yutan 5 yaşındaki Miraç A, Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesine sevk edildi.

Göğüs cerrahisi uzmanı Op. Dr. Serdar Munis tarafından çocuklara, rijit özofagoskopi (genel anestezi altında uygulanan ve sadece ağız üzerinden gerçekleştirilen görüntüleme) ve rijit bronkoskopi (çelik bir boru içerisinden rijit bir optik geçirilerek solunum yollarının incelenmesi) yöntemleri uygulanarak operasyon yapıldı.

Nefes ve yemek borusundaki cisimlerden kurtulan çocuklar sağlığına kavuştu.

Op. Dr. Munis, gazetecilere, rijit özofagoskopi ve rijit bronkoskopi cihazlarının kentte bulunmasının hastalar açısından hayati bir öneme sahip olduğunu belirtti.

Şırnak'ta daha önce bu cihazlar bulunmadığı için hastaların bu müdahalenin yapıldığı en yakın merkez olan Diyarbakır'daki sağlık kuruluşlarına sevk edildiğini ifade eden Munis, bu cihazların artık hastanelerine kazandırıldığını kaydetti.

Geçen ay bu cihazlarla 3 çocuğa müdahale ettiklerini dile getiren Munis, "Yerinde ve erken müdahale hastaların sağlığı açısından çok önemli. Hastalarımız yapılan tıbbi müdahale ile sağlıklı bir şekilde taburcu edildi. Hastanemize bu imkanların sağlanmasında katkıları bulunan Sağlık Bakanlığına, İl Sağlık Müdürlüğüne, bu müdahalelerin yapılması konusunda eğitim veren hocalarımıza teşekkür ederiz." dedi.