Şırnak'ta 3 Gün Gösteri Yasağı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Şırnak'ta 3 Gün Gösteri Yasağı

Şırnak Valiliği, 15-17 Ekim tarihlerinde gösteri ve etkinlikleri yasakladı.

14.10.2024 21:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak Valiliği, gösteri, yürüyüş ve açık hava toplantılarının kent merkezi ve tüm ilçelerde 3 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, Valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği programlar, resmi bayramlar ve spor müsabakaları haricindeki diğer programların, 15-17 Ekim'de yasaklandığı bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Belirtilen amaçlar doğrultusunda yapılması muhtemel her türlü açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, toplu olarak karşılama ve uğurlama merasimleri, kurum ve kuruluşların kendi binası dışında yapacakları basın açıklaması, oturma eylemi, miting, çadır kurma, imza kampanyası, stant açma, kitlesel cenaze merasimi, anma töreni, şenlik, konser, eğlence, oyun temsili, gösteri türündeki tüm eylem ve etkinlikler, ses yayın araçlarıyla yapılabilecek her türlü sesli ve görsel faaliyetler, dilek feneri, balon uçurtmak, dron, paramotor gibi her türlü hava faaliyetleri ile ticari kimliği bulunan özel hukuk tüzel kişilerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere, el ilanı, broşür dağıtılması, afiş ve pankart asılması gibi etkinlikler ile ilimiz genelinde yapılacak eylem ve etkinliklere katılmak amacıyla toplu olarak ilimiz dışından gelecek şahıslar ile il merkezi ve ilçeler arası toplu giriş çıkışlar il merkezi ve ilçeler dahil olmak üzere tüm il sınırları içerisinde 3 gün boyunca yasaklanmıştır."

Kaynak: AA

Şırnak Valiliği, Yerel Haberler, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şırnak'ta 3 Gün Gösteri Yasağı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:14 Annesini bıçaklayıp bastonla boğdu Cinnet getiren adam, dehşet saçtı Annesini bıçaklayıp bastonla boğdu! Cinnet getiren adam, dehşet saçtı
20:58 Savcıyı makamında tehdit eden Yenidoğan çetesi hakkında karar verildi Savcıyı makamında tehdit eden Yenidoğan çetesi hakkında karar verildi
19:05 Erdoğan yeni anayasa tartışmalarına son noktayı koydu: İlk 4 maddeyle ilgili sorunumuz yok Erdoğan yeni anayasa tartışmalarına son noktayı koydu: İlk 4 maddeyle ilgili sorunumuz yok
17:01 Lüks otomobilde kanlı infaz: Önce sevgilisine sonra kendine sıktı Lüks otomobilde kanlı infaz: Önce sevgilisine sonra kendine sıktı
15:30 Gündemden düşmeyen tartışmaya biri daha katıldı: Mekanın sahipleri hatırlatıldı Gündemden düşmeyen tartışmaya biri daha katıldı: Mekanın sahipleri hatırlatıldı
10:04 Berat Albayrak geri mi dönüyor İşte kulislerde konuşulan iddia Berat Albayrak geri mi dönüyor? İşte kulislerde konuşulan iddia
09:58 Repçi Kanye West’ten eşine ahlaksız teklif: Sen izlerken annen ile beraber olmak istiyorum Repçi Kanye West'ten eşine ahlaksız teklif: Sen izlerken annen ile beraber olmak istiyorum
09:48 Filenin Sultanları’ndan Melissa Vargas’a sürpriz doğum günü partisi Filenin Sultanları'ndan Melissa Vargas'a sürpriz doğum günü partisi
09:46 Afra Saraçoğlu’nun ’hayatımın elbisesi’ notuyla paylaştığı kombin eleştirilerin hedefi oldu Afra Saraçoğlu'nun 'hayatımın elbisesi' notuyla paylaştığı kombin eleştirilerin hedefi oldu
09:39 Yüksel Yıldırım’dan Fenerbahçe’ye gözdağı: Geçmişte dörtlediğimiz maçlar olmuştu Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye gözdağı: Geçmişte dörtlediğimiz maçlar olmuştu
09:35 Bankalar limit düşürme talebinde bulunan müşterilerine mesaj atmaya başladı Bankalar limit düşürme talebinde bulunan müşterilerine mesaj atmaya başladı
09:17 Çin, Tayvan’ı çevreleyen askeri tatbikata başladı Çin, Tayvan'ı çevreleyen askeri tatbikata başladı
09:15 Haberler.com ekibi Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğluna seslendi: Ne biliyorsan anlat Haberler.com ekibi Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğluna seslendi: Ne biliyorsan anlat
09:14 Aldatıcı reklamlara ceza yağdı: 204 milyon TL Aldatıcı reklamlara ceza yağdı: 204 milyon TL
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2024 22:22:38. #1.11#
SON DAKİKA: Şırnak'ta 3 Gün Gösteri Yasağı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.