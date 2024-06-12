Şırnak'ta 3 Milyar TL Değerinde Kaçak Malzeme Ele Geçirildi - Son Dakika
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Şırnak'ta 3 Milyar TL Değerinde Kaçak Malzeme Ele Geçirildi

Şırnak Valisi Cevdet Atay, kent genelinde Mayıs ayında yapılan çalışmalarda 3 milyar 952 milyon 744 bin 90 Türk lirası değerinde kaçak malzemenin ele geçirildiğini açıkladı. Operasyonlarda ayrıca 725 asayiş olayının yüzde 95'i aydınlatıldı ve 77 narkotik olayında 88 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

12.06.2024 16:26
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ŞIRNAK Valisi Cevdet Atay, kent genelinde Mayıs ayında yapılan çalışmalarda 3 milyar 952 milyon 744 bin 90 Türk lirası değerinde kaçak malzemenin ele geçirildiğini açıkladı.

Vali Cevdet Atay, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut ve İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman ile birlikte Şırnak Valiliği'nde, jandarma ve emniyet ekipleri tarafından Mayıs ayında yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Vali Atay, kent merkezi ile ilçeleri ve Habur Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonlarda 132 olayın aydınlatıldığını, 170 şüpheliye de yasal işlem yapıldığını ifade ederek, "Operasyonlarda ele geçirilen malzemelerin toplam değeri 3 milyar 952 milyon 744 bin 90 Türk lirasıdır. 2024 yılı Mayıs ayında ilimizde meydana gelen 725 asayiş olayının yüzde 95'i başarılı bir şekilde aydınlatılmıştır. Mal varlığına yönelik suçların kapsamındaki bu olaylarda 25 kişi tutuklanmış ve aranan 278 kişi adli makamlara teslim edilmiştir. Mayıs ayında düzenlenen 77 narkotik olayında 88 şüpheli hakkında işlem yapılmış ve 4'ü tutuklanmıştır. Ayrıca 4 kilo 560 gram eroin, 1276 gram metamfetamin, 795 gram esrar ve 282 adet uyuşturucu hap ele geçirilmiştir" dedi.

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Şırnak'ta 3 Milyar TL Değerinde Kaçak Malzeme Ele Geçirildi - Son Dakika

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