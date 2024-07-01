Şırnak'ta 3 PKK'lı terörist teslim oldu

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(ŞIRNAK)- Şırnak Valiliği, ikna çalışmaları sonucu 3 PKK'lı teröristin teslim olduğunu açıkladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 3 PKK'lı teröristin ikna çalışmaları sonucu teslim olduğu bildirildi. Teröristlerin ilgili birimlere teslim edildiği belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"Terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 24-30 Haziran 2024 tarihleri arasında müdürlüğümüzce bilgilendirme ve önleyici faaliyetler sonucunda ikna edilerek teslim olan PKK/KCK silahlı terör örgütü mensuplarına yönelik yapılan çalışmalarda; toplam 3 bölücü terör örgütü mensubu hakkında yasal işlem yapılmış; 3 şüpheli ilgili il ve birimine teslim edilmiştir."