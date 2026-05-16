Şırnak'ta arazi kavgası sonrası barış

16.05.2026 14:03
ŞIRNAK'ta Yorga ve Katar aileleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan ve 1'i ağır 30 kişinin yaralandığı kavganın ardından, aileler arasında barış programı düzenlendi.

Merkez ilçeye bağlı Güneyçam köyü Küllüce mezrasında 22 Nisan 2026'da Yorga ve Katar aileleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 1'i ağır 30 kişi yaralandı. AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar ile kanaat önderlerinin devreye girmesiyle, taraflar için bugün barışma programı gerçekleştirildi. Arslan Tatar'ın ofisinde yapılan programa Yorga ve Katar ailelerinin mensupları ile kentteki kanaat önderleri katıldı.

'ARTIK BİRBİRİMİZE KENETLENELİM'

Milletvekili Arslan Tatar, yaptığı konuşmada, "Yorga ailesi ile Katar ailesi arasında çıkan tatsız bir olayın sonunu sonlandırmak amacıyla toplandık. Allah'ın izniyle bunu sonlandırdık. Barışı, sulhu sağladık. Bizim mesajımız Şırnaklı kardeşlerimize, ağabeylerimize, büyüklerimize şuydu. Artık bir daha bunlar yaşanmasın. Kendi memleketimize, geleceğimize, çocuklarımıza sahip çıkalım. Memleket bizim memleketimiz. Çok zengin bir coğrafyada yaşıyoruz. 40 senedir malumunuz bütün şer odakların gözü bu coğrafyadaydı. Allah Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan razı olsun. Yine bir huzur ortamı başlattığı günden bugüne artık milletimiz de biz millet olarak kendimize geldik. Şu anda bir huzur ve refah içerisinde yaşıyoruz. 40 senedir toprakları görmeyen vatandaşlarımız şu anda sınırlarda ne yazık ki sıkıntılar yaşamaktadır. Bu sıkıntılar tabii ki olacak. Bizim de büyüklerimizden, halkımızdan talebimiz artık çocuklarımıza, geleceğimize bir iki metre araziye bakmadan birbirimize kenetlenelim. Bu coğrafyanın zenginliği sadece Şırnak'a değil Emin ol doğuyu günü Güneydoğu'ya yeter. Yeterli bir zenginliğe, bir mirasa sahibizö dedi.Yapılan konuşmalardan sonra aileler tokalaşarak barıştı, birlikte yemek yedi.

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,

Kaynak: DHA

