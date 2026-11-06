Şırnak'ta 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Şırnak'ta 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Şırnak\'ta 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Şırnak\'ta 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı
Haber Videosu

Şırnak'ta 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Şırnak'ta 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

A.S. idaresindeki 55 AFT 39 plakalı ve B.Ş'nin kullandığı 06 EPG 931 plakalı hafif ticari araçlar, Şehit Ali Gaffar Okkan Caddesi'nde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan 06 EPG 931 plakalı araç, park halindeki 07 EE 387 ve 73 ABZ 246 plakalı otomobillere çarptı.

Kazada 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçtan çıkarılan 2 yaralı, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
TrafikŞırnakGüncelSon Dakika

Şampiyonlar Ligi şampiyonuydu Şimdi üniversite sıralarında Şampiyonlar Ligi şampiyonuydu! Şimdi üniversite sıralarında
Türkiye’nin sanayi devinden fabrika kapatma kararı İşten çıkarmalar başlıyor Türkiye'nin sanayi devinden fabrika kapatma kararı! İşten çıkarmalar başlıyor
Okan Buruk’tan Amedspor maçına saatler kala Leao ve Sane kararı Okan Buruk'tan Amedspor maçına saatler kala Leao ve Sane kararı
İşte Sergen Yalçın’ın kalemini kırdığı 9 isim İşte Sergen Yalçın'ın kalemini kırdığı 9 isim
Nüfusu gide gide azalan İstanbul ilçesi 4 yılda 12 bin kişilik kayıp var Nüfusu gide gide azalan İstanbul ilçesi! 4 yılda 12 bin kişilik kayıp var
Bir dönem Bakanlık koltuğunda oturan Fatma Betül Sayan Kaya, şimdi cezaevi ranzasında Bir dönem Bakanlık koltuğunda oturan Fatma Betül Sayan Kaya, şimdi cezaevi ranzasında
Cemaate seslenen imamın sözleri olay oldu Cemaate seslenen imamın sözleri olay oldu
19:06
8 kişiyi katleden saldırganın biçerdöveri yandığında köylüler yardım toplamış
8 kişiyi katleden saldırganın biçerdöveri yandığında köylüler yardım toplamış
18:58
Galatasaray’da Osimhen sakatlandı, ameliyat olacak
Galatasaray'da Osimhen sakatlandı, ameliyat olacak
18:41
8 kişinin katili kaçarken muhtarın kapısını çalmış: Hakkında şikayet var, Ankara’dan geliyorum
8 kişinin katili kaçarken muhtarın kapısını çalmış: Hakkında şikayet var, Ankara'dan geliyorum
18:37
Muğla açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem
Muğla açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem
17:45
Yeni detaylar ortaya çıkıyor 8 kişinin katili, babasını arayıp bunları söylemiş
Yeni detaylar ortaya çıkıyor! 8 kişinin katili, babasını arayıp bunları söylemiş
17:18
Milli Takım’a çağrıldığını öğrenince sevinçten havalara uçtu İşte o anlar
Milli Takım'a çağrıldığını öğrenince sevinçten havalara uçtu! İşte o anlar
17:00
Fatma Betül Sayan Kaya’nın tutuklanmasına itiraz eden biri var: Doğru değil
Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasına itiraz eden biri var: Doğru değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2026 19:38:09. #7.13#
SON DAKİKA: Şırnak'ta 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android