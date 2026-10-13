Şırnak'ta 5-11 Ekim'de jandarma operasyonlarında 4 şüpheliye adli işlem yapıldı

Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 4 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte 5-11 Ekim'de asayiş ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 1 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu hap ile kullanma aparatı ele geçirildi, 4 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.