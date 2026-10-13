Şırnak'ta 5-11 Ekim'de jandarma operasyonlarında 4 şüpheliye adli işlem yapıldı

Şırnak'ta 5-11 Ekim'de jandarma operasyonlarında 4 şüpheliye adli işlem yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şırnak'ta 5-11 Ekim'de düzenlenen kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 1 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu hap ele geçirildi. Valilik açıklamasına göre jandarma ekiplerince yürütülen operasyonlarda 4 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 4 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte 5-11 Ekim'de asayiş ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyonlar gerçekleştirildi.
Operasyonlarda 1 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu hap ile kullanma aparatı ele geçirildi, 4 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Kaynak: AA
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