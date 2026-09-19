Şırnak'ta 5. Cudi Cup Tenis Turnuvası 21 Eylül'de başlıyor, 73 sporcu katılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şırnak'ta 5. Cudi Cup Tenis Turnuvası 21 Eylül'de başlıyor, 73 sporcu katılacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şırnak\'ta 5. Cudi Cup Tenis Turnuvası 21 Eylül\'de başlıyor, 73 sporcu katılacak
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak, 5. Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası'na 21 Eylül Pazartesi günü gösteri maçıyla ev sahipliği yapacak. 6 ülkeden 73 tenisçinin mücadele edeceği turnuva, Şırnak Üniversitesi yerleşkesindeki 2 kapalı ve 4 açık kortta 26 Eylül Cumartesi sona erecek.

Şırnak'ta gerçekleştirilecek 5. Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası 21 Eylül Pazartesi günü başlayacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde, Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) koordinasyonunda, Valilik, Şırnak Belediyesi ve Şırnak Üniversitesinin (ŞÜ) katkılarıyla gerçekleştirilecek organizasyon, üniversitenin yerleşkesindeki 2 kapalı ve 4 açık kortta yapılacak.

Turnuva için kentte hazırlıklar tamamlandı.

Şırnak Valisi Birol Ekici ile Belediye Başkanı Mehmet Yarka, kortlarda yapılan hazırlıklara ilişkin incelemelerde bulundu.

Hazırlıklarla ilgili Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din'den bilgi alan Vali Ekici, kortta antrenman yapan sporcular ve onların aileleri ile görüştü.

Ekici, basın mensuplarına, 6 ülkeden 73 tenisçinin kentteki müsabakalarda ter dökeceğini söyledi.

Ekici, şöyle konuştu:

"Bugüne kadar 4 tenis turnuvası 'roket sesleri değil raket sesleri' mottosuyla düzenlendi. Bugün geldiğimiz noktada ise 'Terörsüz Türkiye' ve 'Türkiye Yüzyılı'nı konuşuyoruz. Bölgemizde terörün kökünü tamamıyla kazımış durumdayız ve şehrimizin her yerinde huzur, güven ve kardeşlik hakimdir. Spor da barışın, birlikteliğin, kardeşliğin ve başarının sembolüdür. Bu uluslararası tenis turnuvasının şehrimizde düzenlenmesi şehrimizin değerine değer katmaktadır." dedi.

Turnuvaya destek veren bütün paydaşlara teşekkür eden Ekici, sporculara başarı diledi.

Belediye Başkanı Yarka da turnuvanın bir paydaşı olmaktan son derece mutlu ve gururlu olduklarını belirtti.

Yarka, "Bu turnuvanın uluslararası olması bizim için önemi daha fazla oluyor. 6 ülkeden katılacak 73 sporcu bizlere yine güzel müsabakalar izletecek." ifadelerini kullandı.

Yarka, etkinliğin kentte yapılmasında başta Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak olmak üzere, Valiliğe ve diğer paydaşlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Ekici ve Yarka sporcularla tenis oynadı.

Şırnak Üniversitesi yerleşkesinde 21 Eylül Pazartesi günü gösteri maçıyla açılışı gerçekleştirilecek turnuva, 26 Eylül Cumartesi günü sona erecek. ???????

Kaynak: AA
CumartesiŞırnakGüncelEylülYaşamSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

149 yıl sonra ilk kez Prof. Dr. Yaşar’dan “Mega El Nino“ uyarısı 149 yıl sonra ilk kez! Prof. Dr. Yaşar'dan "Mega El Nino" uyarısı
Türkiye’de bir ilk Kilosu altın değerinde, yeni gelir kapısı oldu Türkiye'de bir ilk! Kilosu altın değerinde, yeni gelir kapısı oldu
Esad’ın cezaevi müdürüne ABD’de hapis şoku Şimdi hesap ödeme zamanı Esad'ın cezaevi müdürüne ABD'de hapis şoku! Şimdi hesap ödeme zamanı
“Şehidin adı siliniyor“ iddiasına yalanlama Protokol şartı ortaya çıktı "Şehidin adı siliniyor" iddiasına yalanlama! Protokol şartı ortaya çıktı
Nijerya’da gözaltına alınan 37 kişi polis nezaretinde öldü Salgın hastalık mı, toplu katliam mı Nijerya'da gözaltına alınan 37 kişi polis nezaretinde öldü! Salgın hastalık mı, toplu katliam mı?
Galatasaray maçı öncesi Barcelona’da kaleci krizi Galatasaray maçı öncesi Barcelona'da kaleci krizi
“Böbrek taşı döküyor” dendi Yaptığı numara kısa sürede anlaşıldı “Böbrek taşı döküyor” dendi! Yaptığı numara kısa sürede anlaşıldı
Aziz Yıldırım ve Bakan Bak arasında ilginç diyalog: Aa çok iyi Aziz Yıldırım ve Bakan Bak arasında ilginç diyalog: Aa çok iyi
12:53
Galatasaray’ın yıldızı 27 yaşında milli takımı bıraktı
Galatasaray’ın yıldızı 27 yaşında milli takımı bıraktı
12:31
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den ‘İl Emri’ açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den ‘İl Emri’ açıklaması
12:05
Okan Buruk’tan Trabzonspor uyarısı: Herkes hazır olsun beyler
Okan Buruk'tan Trabzonspor uyarısı: Herkes hazır olsun beyler
11:57
Menisküsü yırtıldı Fenerbahçe’nin yıldızı 2 ay yok
Menisküsü yırtıldı! Fenerbahçe'nin yıldızı 2 ay yok
11:30
Ara tatiller kaldırılıyor mu Bakan Tekin, tartışmalara son noktayı koydu
Ara tatiller kaldırılıyor mu? Bakan Tekin, tartışmalara son noktayı koydu
11:09
İsrail bağlantılı dolandırıcılık şebekesine operasyonda 201 kişi gözaltına alındı
İsrail bağlantılı dolandırıcılık şebekesine operasyonda 201 kişi gözaltına alındı
10:03
Üç ilimizi mesken tutan kataloglu fuhuş çetesi Hesap hareketleri şoke etti
Üç ilimizi mesken tutan kataloglu fuhuş çetesi! Hesap hareketleri şoke etti
09:35
Görüntü Türkiye’den İzleyenler ikiye bölündü
Görüntü Türkiye'den! İzleyenler ikiye bölündü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2026 13:05:37. #7.12#
SON DAKİKA: Şırnak'ta 5. Cudi Cup Tenis Turnuvası 21 Eylül'de başlıyor, 73 sporcu katılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement