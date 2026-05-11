Şırnak'ta 54 Şüpheli Yakalandı, 22'si Tutuklandı

Şırnak'ta çeşitli suçlardan yakalanan 54 şüpheliden 22'si tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından 4-10 Mayıs'ta arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda, çeşitli suçlardan aranan 54 şüpheli yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 22'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 32'si adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.
