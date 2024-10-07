Şırnak\'ta 66 Kişi Uyuşturucu ve Kaçakçılığa Yakaladı

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Şırnak'ta uyuşturucu, kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 66 kişi hakkında işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince 30 Eylül- 6 Ekim'de asayiş, uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, bir miktar sentetik uyuşturucu, 16,02 gram bonzai, 7,25 gram eroin, 1,07 gram esrar, gümrük kaçağı 68 kutu içki, 10 şişe içki, 5 kilogram tütün, 57 cep telefonu, 858 elektronik sigara, 12 bin 660 sigara, 10 gram kubar esrar, 6 kilogram nargile tütünü, 32 ayakkabı, 6 termos, 74 inşaat malzemesi, 17 elektronik eşya ve 90 muhtelif malzeme ele geçirildi.

Operasyonlarda, 66 kişi hakkında işlem yapıldı.