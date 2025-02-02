Şırnak'ta ağaçlarda buz sarkıtları oluştu
ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde hava sıcaklığı eksilere düşünce ağaçlarda buz sarkıtları oluştu.
İlçede kış aylarında gece hava sıcaklığı eksi 10 derecelere kadar düşüyor. Yüksek bölgelerde kar yağışı etkili olurken alçak bölgelerde ise içme suyu şebekeleri donuyor. ilçeye bağlı Başaran köyündeki içme suyu borularından sızan su gece sıcaklığın eksilere düşmesi sonucu ağaçları buza dönüştürdü. Buz sarkıtlarının ağırlığına dayanamayan ağaçların dalları kırıldı.
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