Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 62 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince son bir haftada düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 62 şüpheli yakalandı.
Yapılan aramalarda, bir miktar sentetik uyuşturucu ve eroin, 1,89 gram esrar, gümrük kaçağı 600 paket sigara ve 70 elektronik sigara ile 25 fişek ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.
Son Dakika › Güncel › Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 62 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Muğla'nın Milas ilçesinde, polise mukavemette bulunan ve olayla ilgili sosyal medyada aşağılayıcı paylaşım yapan 2 kişi gözaltına alındı. Motosiklet sürücüsü M.U. polisten kaçarken kaza yapmış ve polis ekiplerine mukavemet göstermişti. Olaya ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine İ.D. isimli kişi aşağılayıcı bir yorum yapmıştı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve Terörle Mücadele ekipleri, M.U. ve İ.D'yi gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangında, itfaiye personeli yaralandı. Yangına müdahale eden ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu yangın söndürüldü. Yangın sonucunda binanın çatısında hasar meydana geldi.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde muhtarlık seçim sonuçları nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kırsal Görentepe Mahallesi'nde iki grup arasında muhtarlık seçim sonuçlarına ilişkin tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastanelere kaldırıldı. Ancak Hilmi A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
İsrail'in İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına düzenlediği hava saldırısında Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Tuğgeneral Muhammed Rıza Zahidi'nin hayatını kaybettiği bildirildi. İran basını, saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı. Saldırıda Şam'daki İran Konsolosluğu ve çevresindeki binaların da zarar gördüğü kaydedildi.
CHP Etimesgut Belediye Başkan adayı Erdal Beşikçioğlu, yüzde 56 oy oranıyla Etimesgut Belediye Başkanı seçildi ve zaferi yurttaşlarla birlikte Ankara havası oynayarak kutladı.
Dışişleri Bakanlığı, Gazze'deki Şifa Hastanesi'nden gelen görüntülerin İsrail'in Filistin halkını kasıtlı ve sistematik bir şekilde yok etmeyi hedeflediğinin delili olduğunu açıkladı. İsrail'in son altı ayda işlediği suçlar, insanlık tarihi boyunca yaşanmış en büyük barbarlıklar arasında yer almaktadır. Uluslararası camianın İsrail'i durdurmak için gerekli önlemleri alması gerekmektedir.
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, seçim sonuçlarını değerlendirerek, demokrasinin yeniden taçlandığı yerel seçimlerin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diledi. Palandöken, seçilen belediye başkanlarına ve diğer görevlilere başarılar diledi ve ekonomide atılacak adımlara odaklanılması gerektiğini vurguladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?