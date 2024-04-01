Şırnak\'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 62 şüpheli gözaltına alındı

Güncel

Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 62 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince son bir haftada düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 62 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda, bir miktar sentetik uyuşturucu ve eroin, 1,89 gram esrar, gümrük kaçağı 600 paket sigara ve 70 elektronik sigara ile 25 fişek ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.