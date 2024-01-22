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Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 67 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 67 şüpheli gözaltına alındı

Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 67 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda uyuşturucu, sigara, cep telefonu, çay, nargile tütünü, tütün, makaron, elektronik sigara ve muhtelif eşyalar ele geçirildi. Şüphelilere adli işlem uygulandı.

Şırnak\'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 67 şüpheli gözaltına alındı
22.01.2024 - 13:51,
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?????? Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 67 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince son bir haftada düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 67 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu ve eroin, 71,11 gram esrar, gümrük kaçağı 5 bin 956 paket sigara,13 cep telefonu, 24,6 kilogram çay, 3 kilogram nargile tütünü, 126 kilogram tütün, 39 bin 800 makaron, 51 elektronik sigara ve 86 muhtelif eşya ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem uygulandı.

Kaynak: AA
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