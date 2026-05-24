Şırnak'ta toplu taşıma araçlar Kurban Bayramı'nda ücretsiz hizmet verecek.
Şırnak Belediyesinin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Kurban Bayramı süresince şehir içi toplu taşama araçlarının vatandaşlara ücretsiz hizmet vereceği belirtildi.
Paylaşımda, "Vatandaşlarımıza sevdikleriyle beraber mutlu bir bayram geçirmenizi dileriz." ifadesine yer verildi.
Son Dakika › Güncel › Şırnak'ta Bayramda Ücretsiz Toplu Taşıma - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?