Şırnak\'ta bayramlaşma programı düzenlendi

Şırnak'ta Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Vali Birol Ekici, Şırnak Belediyesi Çok Amaçlı Salonu'nda düzenlenen programda il protokolü ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Burada konuşan Ekici, bayramların kardeşliğin ön plana çıktığı müstesna günler olduğunu söyledi.

İlde bu yıl iklim şartlarının elverişli olması sayesinde tarım ve hayvancılığın canlanacağını ifade eden Ekici, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yıl tarımsal rekoltemiz en yüksek seviyede olacaktır. Tarımla ilgili gelirlerimiz artacaktır. Şehrimiz, hayvancılığıyla, petrolüyle, istihdamıyla, kazancıyla bereketli hilalin parlayan yıldızı konumundadır. Rabb'im birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Yeni Türkiye Yüzyılı'nı birlikte, birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde inşa edeceğiz. Bugün ülkemiz, bulunduğu konum itibarıyla barışın, kardeşliğin ve istikrarın teminatı durumundadır. Böyle bir ülkede yaşadığımız için Allah'a binlerce kez hamdolsun. Huzur, birlik ve beraberliğimiz devam ettiği sürece tüm dünyada yine barışı ve istikrarı korumak üzere çok daha önemli roller alacağız. Allah, bayramları birlik, beraberlik, kardeşliğimizin gelişmesine vesile kılsın. Tüm dargınların barışmasını temenni ediyorum."

Ekici, görevleri başındaki görevlilerin, asker ve polislerin bayramını kutladığını sözlerine ekledi.

AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar da vatandaşların bayramını kutladı.

Bölgede huzurun hakim olduğunu ve bunun meyvelerini almaya başladıklarını ifade eden Tatar, "Devlet ve millet, el ele verdiğimiz zaman yapamayacağımız bir şey yok. Allah'a binlerce şükürler olsun. Rabb'im birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Hepinize nice hayırlı bayramlar diliyorum." şeklinde konuştu.

Programa, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Rıfat Dönel, Şırnak Belediye Başkan Vekili Mahmut Tatar, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Zafer Tombul, Vali Yardımcısı Murat Çiçek, İçişleri Bakan Müşaviri Hatice Atan, İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş???????, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.