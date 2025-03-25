Şırnak'ta Belediye Başkanı Babat, İhtiyaç Sahiplerine 23 Bin Gıda Kolisi Dağıttı

Şırnak'ta AK Partili Belde Belediye Başkanı Babat, 23 bin gıda kolisi dağıttı

ŞIRNAK - Şırnak'ın Uludere ilçesi AK Partili Şenoba Belde Belediye Başkanı Alihan Babat, ihtiyaç sahiplerine 23 bin adet gıda kolisi dağıttı.

AK Partili Şenoba Beldesi Belediye Başkanı Alihan Babat, tırlar dolusu gıda kolilerini depoda muhafaza ettikten sonra isim listesine göre, 3 ay yetecek 23 bin paketi dağıttı. Başkan Babat, Cumhurbaşkanının 'Yetimleri ve ihtiyaç sahiplerini unutmayın, sürekli yanlarında olun, onların ayağına gidin' sözlerinin üzerine o günden beri belde başta olmak üzere ihtiyaç sahibi herkese ulaştıklarını söyledi. Babat, "2019 yılından beri her yıl dönüşümlü olarak beldemiz ve diğer bölgelerde 23 bin gıda paketi 3 aylık olacak şekilde dağıtıyorum. Beldemizde taziye ve düğün yemeklerini karşılıyorum. Ayrıca beldemizde birçok projeyi hayata geçirdim. İnşallah, Allah'ın izniyle hazırladığım birkaç projem var. Bu projelerim bakanlarımızın aracılığıyla cumhurbaşkanımıza ulaşacaktır. Bölgemizi, ilimizi etkileyecek güzel ve anlamlı projeler olacaktır" dedi.

"Sürekli bizlerin yanında olan ve her türlü desteğini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız olmak üzere bakanlarımız, valimiz, ilçe kaymakamımıza çok teşekkür ederim" diyen Babat, "15 bin başvuru aldık. Bu ailelerimizle bizzat ben ilgileniyorum. Sosyal belediyecilik alanında çalışmalarımız devam ediyor. Devletimiz ve iktidarımız hizmetlerin hepsini bu bölgeye yapıyor. Hayvancılık bölgemizde azaldı bununla ilgili projelerimiz var. Cumhurbaşkanımız bizzat halkımızın durumunu sordu. İlk önce beldemizdeki bütün herkesin elektrik borcunu ödedim. Yılda 3 kere gıda dağıttım. Milletimiz çok şükür benden ve belediyemizden memnun. Bunlar yeterli mi? Değil. Bakanlarımızla görüşeceğim. Şırnak bölgesini etkileyecek projelerim var. Destek alırsam Allah'ın izniyle çok güzel olacak. Halkımızın hizmetinde olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.