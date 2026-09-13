Şırnak'ta çocuklar iklim değişikliği için İklim Ağacı'na mesaj yazdı - Son Dakika
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Şırnak'ta çocuklar iklim değişikliği için İklim Ağacı'na mesaj yazdı

Şırnak\'ta çocuklar iklim değişikliği için İklim Ağacı\'na mesaj yazdı
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Şırnak'ta COP31 hazırlıkları kapsamında çocuklara yönelik çevre ve iklim değişikliği farkındalık etkinliği düzenlendi. Etkinlikte Çocuk Hakları İl Komitesi üyeleri stant açıp geri dönüşümü anlattı, katılımcılar İklim Ağacı'na dilek ve önerilerini yazdı.

Şırnak'ta, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) hazırlıkları kapsamında çocuklara yönelik çevre ve iklim değişikliği farkındalık etkinliği yapıldı.

Şırnak Alışveriş Merkezi önünde düzenlenen etkinlikte, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki Çocuk Hakları İl Komitesi üyeleri stant açtı.

Etkinliğe katılan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Kaya, komite üyeleriyle vatandaşlara atıklardan yapılan ürünleri tanıttı, iklim değişikliği ve çevrenin korunmasına ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Katılımcılar, etkinlik alanında oluşturulan "İklim Ağacı"na iklim değişikliğiyle ilgili dilek, öneri ve mesajlarını yazdı.

Kaya, AA muhabirine, çocukların haklarını bilmesi ve geleceğe ilişkin konularda söz sahibi bireyler olarak yetişmesinin önemli olduğunu belirtti.

Çocukların iklim değişikliği konusunda bilinçlenmesinin gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakılması açısından da önemli olduğunu ifade eden Kaya, bu anlamda çocukların etkinliklere aktif katılımının gerekliliğini anlattı.

Çocuk Hakları İl Komitesi üyesi Emrullah Akay da etkinlikte çevre kirliliğine dikkati çekmek için stant açtıklarını, gelen ziyaretçilere geri dönüşümün önemini anlattıklarını söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şırnak'ta çocuklar iklim değişikliği için İklim Ağacı'na mesaj yazdı - Son Dakika

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