Şırnak'ta düzenlenen asayiş operasyonlarında 80 şüpheliden 2'si tutuklandı

Şırnak'ta düzenlenen asayiş operasyonlarında 80 şüpheliden 2'si tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Valilik açıklamasına göre Şırnak'ta 9-15 Kasım'da düzenlenen asayiş operasyonlarında 80 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı, 78 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Şırnak'ta düzenlenen asayiş operasyonlarında yakalanan 80 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince 9-15 Kasım'da kentte düzenlenen operasyonlarda 80 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerden 78'i hakkında adli işlem yapıldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.???????
Kaynak: AA
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