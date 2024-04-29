Şırnak\'ta düzenlenen operasyonlarda 46 şüpheli yakalandı

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Şırnak'ta düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 46 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince son bir haftada düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 46 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda, bir miktar sentetik uyuşturucu ve eroin, 13 uyuşturucu nitelikte hap, gümrük kaçağı 4 bin 49 paket sigara, 695 litre akaryakıt, 330 puro, 167 elektronik sigara, 219 kulaklık, şarj adaptörü, termos, 16 şişe içki ve 22 cep telefonu ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.