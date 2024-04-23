Şırnak'ta düzenlenen operasyonlarda 57 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Şırnak'ta düzenlenen operasyonlarda 57 şüpheli gözaltına alındı

Şırnak\'ta düzenlenen operasyonlarda 57 şüpheli gözaltına alındı

Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 57 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda sentetik uyuşturucu, eroin, esrar, uyuşturucu nitelikte hap, kaçak sigara, elektronik sigara, tütün, makaron, akıllı saat, kablosuz kulaklık, makyaj malzemesi, termos, çay ve cep telefonu ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

23.04.2024 15:38
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Şırnak'ta düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 57 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince son bir haftada düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında, 57 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda, bir miktar sentetik uyuşturucu ve eroin, 50,41 gram esrar, 7 uyuşturucu nitelikte hap, kaçak 6 bin 935 paket sigara, 227 elektronik sigara, 213 kilogram tütün, 200 paket elektronik sigara tütünü, 12 bin 400 makaron, 3 bin 297 akıllı saat, kablosuz kulaklık, makyaj malzemesi, termos, 26 kilogram çay ile 22 cep telefonu ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şırnak'ta düzenlenen operasyonlarda 57 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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