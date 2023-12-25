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Şırnak'ta Fenerbahçe-Galatasaray Derbisi Sonrası Olaylar - Son Dakika
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Şırnak'ta Fenerbahçe-Galatasaray Derbisi Sonrası Olaylar

Şırnak'ta dünkü Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ardından yol kapatan grup, polise taş, havai fişek ve molotofkokteyli attı. Polisin takip ettiği grup, ara sokaklara kaçıp dağıldı.

Şırnak\'ta Fenerbahçe-Galatasaray Derbisi Sonrası Olaylar
25.12.2023 - 11:46,
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ŞIRNAK'ta, dünkü Fenerbahçe- Galatasaray derbisinin ardından yol kapatan grup, polise taş, havai fişek ve molotofkokteyli attı. Polisin takip ettiği grup, ara sokaklara kaçıp dağıldı.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ardından gece saatlerinde bir grup, Silopi ilçesi 3'üncü Cadde'de toplanıp olay çıkardı. Grubun yolu trafiğe kapatması üzerine, olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Grup, polislere taş, havai fişek ve molotofkokteyli attı. Ekipler de gruba tazyikli suyla müdahalede bulundu. Grup, müdahale sonrası ara sokaklara kaçıp dağıldı. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA
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