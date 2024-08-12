Şırnak'ta FETÖ ve PKK/KCK operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Şırnak'ta FETÖ ve PKK/KCK operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Şırnak'ta gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

12.08.2024 17:35
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Şırnak'ta terör örgütleri FETÖ ve PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik bir haftada düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, 3'ü ilgili il birimlerine teslim edildi, 2 şüpheli de haklarında yurt dışına çıkış yasağı yönünde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Kck, PKK, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şırnak'ta FETÖ ve PKK/KCK operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

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