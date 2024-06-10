Şırnak'ta Gabar Dağı, Cudi Dağı ve diğer bölgeler 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi - Son Dakika
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Şırnak'ta Gabar Dağı, Cudi Dağı ve diğer bölgeler 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Şırnak Valiliği, Gabar Dağı, Cudi Dağı, Altındağları ve Oymakaya bölgelerini 15 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan etti. Bu bölgelere vatandaşların girişi yasaklandı.

10.06.2024 14:56
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ŞIRNAK Valiliği, Gabar Dağı, Cudi Dağı, Altındağları ve Oymakaya bölgelerinin 15 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, Şırnak'ın Gabar Dağı, Cudi Dağı, Altındağları ve Oymakaya bölgelerinde 9 Haziran'dan geçerli olmak üzere 15 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildiği belirtildi. Açıklamada, "Şırnak ilinin mülki sınırları içerisinde yer alan; milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz bir durumun önüne geçilebilmesi amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11'inci maddesi ile 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesine istinaden; Şırnak ili Merkez ilçe ve Güçlükonak ilçesi sınırlarında bulunan Gabar Dağı Bölgesi, Merkez ilçe, Silopi ve Cizre ilçeleri sınırlarında bulunan Cudi Dağı Bölgesi, Beytüşşebap ilçesi sınırlarında bulunan Altındağları Bölgesi, Beytüşşebap ve Uludere ilçeleri sınırlarında bulunan Oymakaya Bölgesinde bahse konu bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşların, mezkur bölgelerdeki yasadışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından 09 Haziran (Dahil) - 23 Haziran (Dahil) 2024 tarihleri arasında 15 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edilmiştir. Bahse konu bölgelere, vatandaşlarımızın can ve mal güvenlikleri bakımından girmeleri yasaklanmıştır" denildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Şırnak'ta Gabar Dağı, Cudi Dağı ve diğer bölgeler 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi - Son Dakika

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