Şırnak'ta Geçici Güvenlik Bölgesi İlanı

ŞIRNAK Valiliği, il merkezi ve Beytüşşebap ilçesi sınırlarında yer alan Giresumunu Dağı, Eksikdağ ve Meydandağı bölgelerinin, 8-16 Temmuz tarihleri arasında 9 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildiğini duyurdu.

Şırnak Valiliği, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi ve şiddet olaylarının engellenmesi amacıyla il merkezi ve Beytüşşebap ilçeleri sınırlarında yer alan Giresumunu Dağı, Eksikdağ ve Meydandağı bölgelerinin, 8-16 Temmuz tarihleri arasında 9 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şırnak ili mülki sınırları içerisinde yer alan; milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz durumun önüne geçilebilmesi amacıyla, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11'inci maddesinin (c) fırkası ile 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesine istinaden; Şırnak Valiliğince Merkez-Beytüşşebap ilçesi sınırlarında bulunan Giresumunu Dağı, Eksikdağ ve Meydandağı bölgelerine gidebileceği değerlendirilen vatandaşların, mezkür bölgelerdeki yasa dışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından 08 Temmuz 2025 (Dahil) - 16 Temmuz 2025 (Dahil) tarihleri arasında (9) dokuz gün 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edilmiştir. Vatandaşlarımızın; bu tarihler arasında 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu kapsamında yetkili makamlardan izin almak suretiyle ilan edilen bölgelere girebileceği, aksi halde 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 66'ncı maddesi gereğince cezai işlem uygulanacağı, kamuoyuna Saygı ile duyurulur."