Şırnak'ta Güvenlik Toplantısı Yapıldı

Şırnak'ta İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı düzenlendi.

Vali Birol Ekici başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, asayiş, genel güvenlik, uyuşturucuyla mücadele, terör, düzensiz göç, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele ile trafik tedbirleri ele alındı.

Toplantıda ayrıca geçen aya ilişkin genel değerlendirme yapıldı.

Ekici, kentte tüm güvenlik ve asayiş tedbirlerinin en üst düzeyde uygulandığını belirtti.

Önümüzdeki ay kutlanacak Kurban Bayramı'na ilişkin gerekli hazırlıkların da yapılacağını kaydeden Ekici, vatandaşların huzur ve güven içinde bayram geçirmesi için tüm önlemlerin alınacağını bildirdi.

Toplantıya, Vali Yardımcıları Murat Küçük, Hasan Hüseyin Alpaslan ve Mehmet Fatih Kılıç, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Rıfat Dönel, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Zafer Tombul, Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin, İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak, kaymakamlar ve kurum müdürleri katıldı.