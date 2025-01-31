Şırnak\'ta İhtiyaç Sahiplerine Yemek Yardımı

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Şırnak Valiliği ve Belediye işbirliğiyle her gün 200 ihtiyaç sahibi aileye yemek yardımı yapılıyor.

Öğretmenevinde kurulan kazanlarda pişen yemekler, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve Şırnak Belediyesi ekiplerince servis araçlarıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılıyor.

Şırnak Vali Yardımcısı Emine Dilce, Öğretmenevinde her sabah kazanlarda pişen 3 çeşit sıcak yemeğin 200 aileye toplamda 1000 kişiye dağıtıldığını söyledi.

Projenin Valilik öncülüğünde tüm ilçelerde de başladığını dile getiren Dilce, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 1 aydır projemizi sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın geri bildirimlerini de dinliyoruz ve yemek dağıttığımız aileleri ziyaret ediyoruz. Şu ana kadar çok olumlu geri dönüşler aldık. Bunun için de çok mutluyuz. Bu sayıyı artırmayı da hedefliyoruz. Yıl boyu bu projeyi sürdüreceğiz."???????