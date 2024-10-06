Şırnak'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı

Şırnak'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 6'sı çocuk 9 kişi yaralandı.
Hüseyin G'nin kullandığı 34 ZA 1906 plakalı otomobil, Belediye Bulvarı Şehit Ali Batmaz Caddesi'nde Muzaffer K. idaresindeki 73 AAT 838 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücülerin yanı sıra araçlarda bulunan Z.K. (39), N.N.K. (17), R.K. (15), N.S.K. (13), A.M.K. (6), A.K. (4) ve M.K. (4) yaralandı.???????
Yaralılar, sağlık ekiplerce Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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