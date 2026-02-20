Şırnak'ta "İl Sağlık Müdürlüğü Hatıra Ormanı" oluşturuldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şırnak'ta "İl Sağlık Müdürlüğü Hatıra Ormanı" oluşturuldu

Şırnak\'ta "İl Sağlık Müdürlüğü Hatıra Ormanı" oluşturuldu
20.02.2026 20:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ta İl Sağlık Müdürlüğünce "hatıra ormanı" oluşturuldu.

Şırnak'ta İl Sağlık Müdürlüğünce "hatıra ormanı" oluşturuldu.

Müdürlük tarafından Şırnak-Cizre kara yolunun Şehit Jandarma Yüzbaşı Mustafa Erdal Tüneli bölgesinde "Daha yeşil bir Şırnak için biz de varız" temasıyla fidan dikme etkinliği düzenlendi.

Programda konuşan Vali Birol Ekici, kentte yürütülen ağaçlandırma seferberliği kapsamının bir adımı olarak İl Sağlık Müdürlüğünce bölgede 1000 fidanın toprakla buluşturulduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda ülke genelindeki iklim koşulları nedeniyle bir ağaçlandırma seferberliği başlatıldığını anımsatan Ekici, şunları kaydetti:

"Bu seferberlikte 7,5 milyar ağaç toprakla buluşturuldu. Bizde de 144 bin ağaç toprakla buluştu. Türkiye'nin yüzde 30'u ormanlarla kaplı, bu oran Şırnak'ta yüzde 44'tür. Amacımız bu ormanlık alanın kalitesini artırmak. Yeşili doyasıya yaşayabilmek için ağaçlandırmaya devam edeceğiz. Şehrimizin daha yeşil ve yaşanabilir olması için çalışmalarımızı hep birlikte sürdüreceğiz."

Daha sonra Vali Ekici diktiği fidana can suyu verdi.

Sağlık çalışanları da çam ve ceviz fidanlarını toprakla buluşturdu.

Programa İl Sağlık Müdür Vekili Nurullah Alkış, Orman İşletme Müdürü Reşit Tunç ve sağlık çalışanları katıldı.

Kaynak: AA

İl Sağlık Müdürlüğü, Yerel Haberler, Etkinlik, Şırnak, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şırnak'ta 'İl Sağlık Müdürlüğü Hatıra Ormanı' oluşturuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kana doymuyor Verdiği talimat dünyayı hayli tedirgin edecek Kana doymuyor! Verdiği talimat dünyayı hayli tedirgin edecek
Vitor Pereira’dan ’’Bir gün Fenerbahçe’de görev almak ister misiniz“ sorusuna cevap Vitor Pereira'dan ''Bir gün Fenerbahçe'de görev almak ister misiniz?" sorusuna cevap
Uyuşturucu soruşturmasında serbest bırakılan ünlü isimlerin ifadeleri ortaya çıktı Uyuşturucu soruşturmasında serbest bırakılan ünlü isimlerin ifadeleri ortaya çıktı
-40 puanlı takımı yenemeyince soluğu tesislerde aldılar -40 puanlı takımı yenemeyince soluğu tesislerde aldılar
Bilal Erdoğan Arakanlı Müslümanlarla iftar açtı Bilal Erdoğan Arakanlı Müslümanlarla iftar açtı
Avrupa’da gecenin sürprizi 8 milyon Euro’luk rakibini yenemediler Avrupa'da gecenin sürprizi! 8 milyon Euro'luk rakibini yenemediler

20:41
Japonya’da bir Türk’ün şaşkınlığı: Domuzlarla kahve keyfi
Japonya'da bir Türk'ün şaşkınlığı: Domuzlarla kahve keyfi
19:46
Fenerbahçelileri kahredecek haberi bizzat Skriniar duyurdu
Fenerbahçelileri kahredecek haberi bizzat Skriniar duyurdu
19:05
TRT’den İsmail Hacıoğlu hamlesi: Kadrodan çıkarıldı, paylaşımlar kaldırıldı
TRT'den İsmail Hacıoğlu hamlesi: Kadrodan çıkarıldı, paylaşımlar kaldırıldı
18:53
Nihat Hatipoğlu izleyiciden gelen ’nikah’ sorusu karşısında dondu kaldı
Nihat Hatipoğlu izleyiciden gelen 'nikah' sorusu karşısında dondu kaldı
18:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar aday olacak mı AK Parti’den net ’erken seçim’ açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar aday olacak mı? AK Parti'den net 'erken seçim' açıklaması
18:21
ABD Başkanı Trump: İran’a kısıtlı bir saldırıyı değerlendirdiğimi söyleyebilirim
ABD Başkanı Trump: İran'a kısıtlı bir saldırıyı değerlendirdiğimi söyleyebilirim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 21:15:39. #7.11#
SON DAKİKA: Şırnak'ta "İl Sağlık Müdürlüğü Hatıra Ormanı" oluşturuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.