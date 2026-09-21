Şırnak'ta jandarma, dolandırıcılıktan 50 yıl 2 ay hapis cezası olan firariyi yakaladı

Şırnak'ta jandarma, dolandırıcılıktan 50 yıl 2 ay hapis cezası olan firariyi yakaladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şırnak'ta dolandırıcılık suçundan hakkında 50 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarmanın çalışması ve 112 ihbarıyla saklandığı adreste yakalandı. İşlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Şırnak'ta hakkında 50 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde haklarında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüyor.
Bu kapsamda 112 Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarı değerlendiren ekipler, hakkında "dolandırıcılık" suçundan 50 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.E'yi (33) saklandığı adreste yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.???????
Kaynak: AA
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