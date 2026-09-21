Şırnak'ta jandarma operasyonunda 26 gram kannabinoid ele geçirildi

Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentte 14-20 Eylül'de asayiş ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, 26 gram kannabinoid ele geçirildi, 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.