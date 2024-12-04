Şırnak'ta Kaçak Avcılara Cezalar Kesildi - Son Dakika
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Şırnak'ta Kaçak Avcılara Cezalar Kesildi

Güçlükonak'ta 3 kaçak avcıya 9 sığırcık kuşu için 57 bin 42 lira ceza verildi.

04.12.2024 17:51
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Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde 9 sığırcık kuşunu kaçak avlayan 3 kişiye 57 bin 42 lira ceza kesildi.

Yağızoymak Jandarma Karakolu ekiplerince, kırsalda yapılan kontrollerde kaçak avcılık yapan 3 şüpheli tespit edildi.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 9 sığırcık kuşu bulundu.

İhbar üzerine bölgeye gelen Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler av tüfeğiyle vurulan sığırcıkları teslim aldı.

Av tüfeklerine el konulan 3 kişiye 57 bin 42 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA

Güçlükonak, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Çevre, Hukuk, Son Dakika

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