Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonları: 94 Gözaltı - Son Dakika
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Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonları: 94 Gözaltı

Şırnak\'ta Kaçakçılık Operasyonları: 94 Gözaltı
22.06.2026 15:42
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Şırnak'ta yapılan operasyonlarda 94 şüpheli hakkında işlem yapıldı, çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi.

Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 94 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentte 15- 21 Haziran'da asayiş ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi.

Bu kapsamda, 400 gram esrar, 914 kök Hint keneviri, gümrük kaçağı 38 cep telefonu, 21 bin 735 paket sigara, 208 elektronik sigara likiti, 54 kilogram nargile tütünü, 2 bin 250 puro, 4 bin 609 hırdavat malzemesi, 3 bin 72 tekstil malzemesi, 5 bin 955 kozmetik ve süs eşyası ile 1457 muhtelif malzeme ele geçirildi.

94 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.

Kaynak: AA

Cep Telefonu, Kaçakçılık, 21 Haziran, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Asayiş, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonları: 94 Gözaltı - Son Dakika

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